No Huambo, um homem assassinou a mulher por motivos passionais e para se desfazer do corpo, escondeu o cadáver numa cacimba para não ser descoberto pelos familiares da vítima, no município do Bailundo.

O crime ocorreu no bairro Ombala Mbalundu, no período da noite, numa altura em que o acusado desconfiava que a esposa tinha uma outra relação amorosa com um vizinho, desconfiança que começou a gerar um clima tenso entre o casal, neste mês.

No decorrer de uma discussão, o homem partiu para a agressão física, tendo espancado brutalmente a mulher que não aguentou os ferimentos e morreu naquele momento.

Depois de ver a mulher estendida no chão da casa, o homem, para se desfazer do corpo dela, durante a noite levou o cadáver para uma cacimba que está nos arredores da localidade, onde o escondeu durante dias.

No dia seguinte ao do crime, a família começou a notar a ausência da vítima nos locais habituais que ela frequentava, situação que levou os parentes a questionarem o marido sobre o paradeiro da jovem de 29 anos, mas este ficou em silêncio, fingindo que também não sabia de nada.

Foi feita uma participação às autoridades policiais sobre o sumiço da vítima, e, depois de uma investigação, os efectivos do Serviço de Investigação Criminal (SIC) conseguiram localizar o corpo num lago já em estado avançado de decomposição.

De acordo com o porta-voz do SIC no Huambo, Abel Kangombe, o marido foi detido de imediato, na última semana, tendo sido apurado, durante o processo de interrogação, que o homem espancou a esposa até à morte, por suspeitar que ela a traía com um vizinho. O acusado, de 30 anos, será encaminhado para o juiz de garantia, sob a acusação de homicídio qualificado.