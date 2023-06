O comando provincial da Polícia Nacional (PN) no Huambo confirma a morte de cinco manifestantes durante os confrontos entre taxistas e agentes policiais. Nos protestos contra o aumento do preço do litro da gasolina de 160 para 300 kwanzas foram igualmente feridas oito pessoas e detidas 34.

Os tumultos, que juntaram taxistas e moto-taxistas, começaram perto das 7h00 desta segunda-feira, com os manifestantes a montarem barricadas e a queimar pneus nas principais vias de acesso, como noticiou o Novo Jornal.

Segundo o comunicado de imprensa da PN, vários taxistas que não aderiram aos "protestos violentos" foram agredidos com pedras e impedidos de trabalhar e os passageiros retirados à força dos veículos.

No documento, a PN dá conta que foram vandalizados autocarros, ambulâncias, gabinetes provinciais do Urbanismo e Ambiente e há ainda a registar danos em património público e privado na cidade do Huambo, incluindo no município da Caála.

O aumento do preço da gasolina não afecta directamente os taxistas, moto-taxistas, autocarros e embarcações de pesca artesanal, pois o Governo continuará a subvencionar o combustível, atribuindo um cartão com um plafond diário de 7.000. Os que estão agora a abastecer a 300 kz vão recuperar o valor, em saldo, correspondente aos dias em que pagaram o combustível sem subvenção do Estado.