Os arguidos, com antecedentes criminais por burla, foram detidos no interior de uma habitação na rua do Bié, na cidade do Huambo, em posse dos valores falsos e de pedaços de marfim de diversos animais.

As medidas de coacção a que os três detidos em flagrante desde sábado,28, ficaram sujeitos, após primeiro interrogatório judicial, foram executadas na manhã de hoje pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Huambo, soube o Novo Jornal de fonte judicial.

Os arguidos, segundo a fonte da Procuradoria-Geral da República (PGR) na província do Huambo, estão indiciados pela prática de crimes "de falsificação de moeda, tráfico de marfim, negócio ilícito e tentativa de introdução de moeda falsa no mercado informal", descreveu.

A mesma fonte indicou que a investigação do caso está a cargo do SIC-Huambo e dos efectivos da Polícia Nacional (PN) colocados no Departamento de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP).

Os arguidos vão aguardar o julgamento na cadeia da comarca do Cambiote na província do Huambo.