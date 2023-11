Na província do Huambo, sete pessoas perderam a vida devido a uma descarga atmosférica que atingiu diversos sectores da cidade, sobretudo no município do Bailundo, deixando 18 cidadãos feridos.

O incidente ocorreu na terça-feira, quando alguns indivíduos se encontravam no interior do mercado informal do Bailundo, alguns a comercializar produtos e outros a fazerem compras.

De acordo com os dados divulgados pela delegação do Ministério do Interior no Huambo, a descarga atmosférica no mercado atingiu 20 pessoas, sendo que seis perderam a vida no local e 14 outras ficaram feridas, tendo sido socorridas para o hospital local.

Já na comuna do Luvemba, no mesmo período, um homem de 60 anos, enfermeiro de profissão, morreu de imediato, quando o fenómeno meteorológico atingiu o posto médico onde ele se encontrava a trabalhar.

E no município do Ukuma, ficaram gravemente feridos quatro indivíduos que já se encontram sob cuidados médicos no hospital municipal. A descarga causou ainda no município da Caála a destruição de várias residências, cujos danos estão por avaliar.