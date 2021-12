Um homem ficou em prisão preventiva no município do Lubango após ser detido pela Polícia Fiscal Aduaneira (PFA) quando se fazia passar por efectivo da Administração Geral Tributaria (AGT), durante a averiguação de uma denúncia de extorsão.

Ao que o Novo Jornal apurou junto de fonte do Comando Provincial da Huíla da Polícia Nacional (PN), o homem foi detido no interior de um estabelecimento comercial a tentar extorquir o proprietário do estabelecimento.

A Polícia Fiscal Aduaneira informou em comunicado que deteve, na segunda-feira, 06, um homem, de 30 anos, residente no município do Lubango, na província da Huíla, suspeito da prática de vários crimes de burla qualificada e burla informática, cometidos durante o ano em curso.

Quanto ao detido, foi presente ao magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC), que lhe aplicou a medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva.

Consta nos autos, segundo a PFA, que o arguido solicitou "documentos e valores monetários a cidadãos que não têm documentação para o exercício da actividade comercial no mercado do Mutundo, no município do Lubango".

Após conhecer a medida de coacção, o arguido foi encaminhado para a cadeia da comarca do Lubango, onde vai aguardar o julgamento em prisão preventiva.