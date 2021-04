O Serviço de Investigação Criminal (SIC) Huíla descobriu nesta terça-feira,07, no interior de uma habitação, os corpos de um menor de um ano e de uma mulher de 34, desaparecida há mais de três dias, no município da Humpata, bairro, bairro Ombala Yomoata.

Resultados de exames forenses vão determinar as causas das mortes da mãe e do filho.

Os corpos foram encontrados na terça-feira, dia 07, por volta das 12:00. A mulher estava pendurada com uma corda no pescoço e a criança estava estendida no chão com um pano amarrado ao pescoço.

Para já, segundo avançou ao Novo Jornal o porta-voz da corporação, Sebastião Vika, o SIC-Huíla descarta os rumores que dão conta de que a mulher asfixiou o filho e em seguida se suicidou.

"Esse caso está a ser bem investigado, os resultados dos exames forenses é que vão determinar as causas das mortes da mãe e do filho menor de um ano", disse ao Novo Jornal o responsável pela comunicação do Serviço de Investigação Criminal na província da Huíla.

Sebastião Vika revelou que circula muita informação deturpada em torno deste caso, argumentando que o SIC-Huíla, nos próximos dias, vai detalhar as causas que estão por detrás destas mortes.