Uma mulher de 36 anos morreu depois de ter sido apunhalada nos órgãos genitais pelo marido, esta quinta-feira,11, no município do Cuvango, província da Huíla. O homicida já foi detido pelas autoridades.

Segundo as autoridades locais, o homem, de 45 anos, já detido, acusado do crime de homicídio qualificado, durante uma discussão em que acusou a mulher de manter uma relação extra-conjugal, agrediu-a e depois pegou numa faca de cozinha apunhalou-a nos órgãos genitais, causando-lhe morte imediata.

De acordo com o porta-voz da delegação do Ministério do Interior na Huíla, Fernando Tongo, o crime foi registado no piquete da Polícia Nacional (PN), após uma queixa feita pelos familiares da vítima.

"As forças da ordem efectuaram diligências, o que culminou com a detenção do implicado", disse, salientando que o suspeito foi, entretanto, encaminhado ao Ministério Público (MP) para legalização da prisão.

"O homem já foi entregue ao Ministério Público junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) para responder pelo crime de que está a ser acusado", afirmou, sublinhando que perícias feitas no local do crime "comprovaram a existência da acção criminal".