Um homem de 53 anos detido pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) por suspeita de assassinar o enteado à facada, no município do Lubango, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, divulgou hoje o Ministério Publico (MP) da província da Huíla.

O arguido foi detido um dia depois do assassinato do enteado, a 26 deste mês, tendo sido presente a primeiro interrogatório judicial ao magistrado do Ministério Público junto do SIC-Huíla, que, entretanto lhe aplicou a medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva, "por crimes de agressões e homicídio qualificado".

"A agressão ocorreu na sequência de uma discussão no interior da habitação do acusado por causa de um quilo de arroz", adiantou o PM, salientando que a vítima, de 31 anos, foi assassinado na calada da noite, "após negar as acusações que o padrasto fundamentava sobre o mesmo".

Depois da sua audição nas instalações do Serviço Provincial de Investigação Criminal (SPIC), o arguido foi conduzido para a cadeia da comarca da Huíla onde vai aguardar o julgamento.