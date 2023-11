O acusado, de 44 anos, foi detido no dia seguinte depois de uma participação feita pelos populares, que dava conta do sucedido no recinto da igreja, segundo o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Serviço de Investigação Criminal na Huila, Segunda Quitumba.

A vítima, de 20 anos, acompanhada de um amigo, entrou na igreja para roubar, mas os dois jovens foram apanhados em flagrante pelo operativo que estava de serviço.

O segurança fez dois disparos à queima-roupa contra um dos assaltantes, tendo-o atingido na região do abdómen, causando-lhe a morte imediata.

O comparsa da vítima não ficou ferido, mas acabou detido pelas autoridades locais, que asseguram que tanto o comparsa como o operativo de segurança serão encaminhados para o juiz de garantia a fim de responderem pelos seus crimes.