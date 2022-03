Esta verba enviada pelo Governo japonês tem como objectivo apoiar os esforços que estão a ser feitos nesta província para evitar a morte de milhares de crianças com problemas de desnutrição severa, especialmente no município do Lubango.

Segundo o UNICEF, em conjunto com a embaixada nipónica, esta verba vai ainda ser utilizada, avança a Lusa, para adquirir cerca de 2.400 caixas de alimentos terapêuticos pronto a usar, 600 caixas de leite terapêutico e 100 pacotes de fitas para medição do perímetro branquial de crianças.

"É urgente darmos resposta à situação de desnutrição pois cada dia de atraso no tratamento de uma criança tem impacto negativo na sua vida e aumento o risco de esta não sobreviver", diz o representante do Unicef em Angola, Ivan Yerovi, citado no comunicado.

"As actividades de nutrição financiadas pelo Governo do Japão, e incluídas nesta intervenção, apoiarão o fortalecimento do sistema de saúde e a capacitação das mulheres para reconhecer os sinais de desnutrição e agir rapidamente a fim de salvar as crianças desnutridas", refere-se na nota.