No espaço de um ano, entre Junho de 2020 e Junho de 2021, 4.274 casos de violência sexual contra menores foram registados pelo Instituto Nacional da Criança (INAC), revelou a directora-geral-adjunta da instituição, Elisa Gourgel, citada pelo Jornal de Angola.

Luanda, a capital do País, destaca-se na lista das províncias onde as crianças são abusadas sexualmente com 2.354 casos, seguida de Benguela (581), Huíla (490) e Huambo (223).

Cálculos do Novo Jornal atestam que no País, no período em referência, todos os dias, pelo menos 12 menores eram abusadas sexualmente. As contas mostram ainda que mensalmente o INAC tinha uma média de 356 queixas.

O director-geral do INAC, Paulo Kalesi, avançou, recentemente, que a maioria das denúncias foi feita pelas próprias crianças e vizinhos, por meio da linha anónima 15015, que também está ligada ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP). A faixa etária mais afectada é dos zero aos 14 anos, com maior incidência para as meninas. Em Luanda, os casos são mais frequentes nos municípios de Cacuaco e Viana (centralidade do Zango).

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)