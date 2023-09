O Instituto Nacional da Criança (INAC) recebeu, na última semana, 436 denúncias de violência contra crianças, com destaque para abuso sexual, agressão física e exploração de trabalho infantil ocorridos no território nacional.

Estas queixas foram registadas nas províncias de Benguela 59, Huambo 84, Kuando Kubango 10, Bié 52, Luanda 34, Bengo 12, Lunda-Norte sete, Malanje 12, Lunda-Sul 11, Kwanza-Norte seis, Namibe 11, Cabinda seis, Cunene oito, Zaire10 e na central com 114 ocorrências.

Quantos aos casos recebidos foram, 165 de fuga á paternidade, 129 de violência física, 38 de exploração de trabalho infantil e 37 casos de abuso sexual.

O relatório semanal do INAC revela que a província do Huambo foi destaque das ocorrências com um total de 84 denúncias, depois encontra-se a província de Benguela com 59 queixas.

No município sede do Huambo, uma menor de 13 anos foi abusada sexualmente por um homem, acabando a criança por engravidar. O caso já está sob os cuidados das autoridades locais.

Na Lunda-Sul, dois indivíduos de 19 e 20 anos, aproveitaram-se da ausência da família na casa e violaram uma criança de 12 anos, no município do Saurimo. Este caso foi encaminhado para o gabinete municipal da acção social.

Já em Luanda, uma criança de quatro anos foi brutalmente espancada por um familiar que a deixou com ferimentos graves. O homem já se encontra detido.

O INAC apela à população no sentido de garantir a protecção das crianças contra todas as formas de violência, ligando para o 15015 ou no portal da criança.gov.ao.