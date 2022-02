O Instituto Nacional da Biodiversidade e Conservação (INBC) iniciou no Lobito, província de Benguela, o processo de instalação de placas de sinalização das zonas húmidas em Angola como forma de melhor sensibilizar as populações para a necessidade de proteger estas áreas.

Numa primeira fase, foram colocadas placas de sinalização na Baía do Lobito, com o objectivo de divulgar a importância da protecção e conservação das zonas húmidas e a sensibilização das comunidades locais sobre o uso racional das zonas húmidas em Angola.

A Baía do Lobito é uma zona húmida localizada no centro da cidade, sendo única na região, pelas suas próprias características.

A região da foz é notável pelo seu complexo de lagos que albergam uma variedade de aves aquáticas, como pelicano, garças reais, corvo marinhos e outras espécies de aves costeiras migratórias.

Segundo a directora-geral do INBC, Albertina Nzuzi, uma das actividades socioeconómicas que pode ser desenvolvida na área, para incentivar a preservação da biodiversidade e sua protecção, é o ecoturismo.

A laguna do Lobito, disse, é uma das zonas húmidas de importância internacional, depositada ao Secretariado da Convenção de Ramsar, no momento de adesão de Angola como membro da Convenção a 10 de Outubro de 2021, tendo sido inscritos 10 sítios Ramsar.

A sinalização das zonas húmidas de Angola enquadra-se no programa comemorativo do 2 de Fevereiro, o Dia Mundial das Zonas Húmidas.

Com esta acção, Angola reafirma o compromisso de proteger as zonas húmidas existentes em todo o território nacional, na medida que desenvolve estudos científicos que visam identificar mais zonas húmidas, que ascendam à categoria de zonas de conservação permanentes, com base na Lei 8/20, de 16 de Abril, Lei das Áreas de Conservação Ambiental.