Uma investigação policial do Serviço de Investigação Criminal (SIC), que trabalha para o desmantelamento da crescente rede de burladores, sobretudo a nível da internet, aponta a província de Cabinda como o território onde está o foco da extensa rede de burladores que têm sequestrado contas nas redes sociais, sobretudo no WhatsApp e Facebook, para enganarem vários cidadãos, apurou o Novo Jornal junto do SIC.

Este problema agrava-se quando, a partir desta conta, a rede criminosa tem acesso a outros dados, como, por exemplo, de contas bancárias ou imagens íntimas que permitem chantagens ou, entre outros embustes, fazer pedidos de dinheiro a "amigos" ou "familiares.

Mais de 20 cidadãos, todos de residentes na província de Cabinda, estão na "lupa" do SIC, sob fortes indícios de estarem conectados à extensa rede de burladores.

O SIC diz que na vasta rede há envolvimento de vários cidadãos congoleses que lhe dão suporte técnico.

Segundo o SIC, estes burladores fazem-se passar muitas das vezes por funcionários das empresas UNITEL, ENDE, BAI, BFA para ludibriarem as pessoas e chegam a solicitar a partilha de um código, que dá acesso ilegítimo à sua conta do WhatsApp e ao Multicaixa Express.

Conforme o SIC, nos últimos dias, várias pessoas viram as suas contas do WhatsApp sequestradas, pois atenderam a essas chamadas e seguiram as instruções desta rede de criminosos.

Ao Novo Jornal, o director de comunicação institucional e imprensa do SIC-geral, o superintendente-chefe Manuel Halaiwa, disse que, por acção destes criminosos, várias pessoas foram também burladas ao acederem aos falsos formulários de actualização do aplicativo bancário "BAI Directo".

"Os criminosos praticam outros crimes, como extorsão online, chantagem, furtos em contas bancárias e burlas", descreve Manuel Halaiwa, acrescentando que o SIC trabalha arduamente para o desmantelamento destas redes.

"Estas mensagens e chamadas são uma tentativa de `phishing` que é uma técnica de fraude online para aceder de forma ilegítima a senhas de banco e outras informações pessoais", alertou.

Conforme o SIC, o melhor mesmo é não aceitar fornecer qualquer código pessoal a terceiros.

Entretanto, fontes do SIC da DIIP contaram recentemente ao Novo Jornal que três ministros em exercício, dois magistrados judiciais e seis figuras políticas (do MPLA) sofreram burlas de milhões de kwanzas, porque acederem aos falsos formulários de actualização do aplicativo bancário "BAI Directo" e "Multicaixa Express".