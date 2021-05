Docentes do ISCED-Luanda dizem-se esquecidos e decretam greve. Considerada «justa» pelo Sindicato dos Professores do Ensino Superior, decisão prenuncia uma onda que se pode alastrar por mais instituições públicas do País.

Os mais de 30 professores afectos ao período pós-laboral do Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED) de Luanda estão desde terça-feira, 25, em greve, que se prevê por tempo indeterminado, caso não se resolvam as exigências constantes do caderno reivindicativo apresentado à gestão daquele instituto no dia 10 do corrente mês, apurou o Novo Jornal.

Dentre as reclamações dos docentes, constam questões de atrasos salariais, que deixaram de ser pagos, segundo os queixosos, desde Janeiro, assim como dos subsídios dos exames referentes ao 1.º semestre.

O coordenador do núcleo do Sindicato dos Professores do Ensino Superior (SINPES) no ISCED, Domingos Manaça Joaquim, explicou ao NJ que o recurso à greve foi unânime entre os docentes, tendo surgido após as "falhadas" negociações dos professores com a entidade empregadora.

"No dia 10 de Maio, tivemos um encontro negocial com a entidade empregadora, no qual a mesma se comprometeu em se reunir com os estudantes para persuadi-los a efectuarem os pagamentos, e, assim, os docentes seriam pagos até ao dia 22 de Maio, o que não aconteceu. Em função disso, o núcleo decidiu avançar com a greve no dia 25, e só será suspensa até pagarem os nossos subsídios e salários", referiu.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)