Cálculos do NJ apontam que o Estado gasta um valor de mais de 95 milhões Kz por dia com os testes antigénio à Covid-19 pós-desembarque no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Especialista em Saúde Pública considera medida «desnecessária», mas uma fonte do MINSA diz tratar-se de um «escudo epidemiológico».

O Governo pode estar a perder perto de três mil milhões Kz/mês ao assumir os encargos dos testes antigénio à Covid-19 pós-desembarque no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Com base no valor inicial cobrado pelos referidos testes, de 31.850 Kz, e tendo em conta o número de passageiros que aterram todos os dias no País que, segundo dados da Sociedade Gestora dos Aeroportos (SGA), rondam, em média, em mais de três mil passageiros, cálculos do Novo Jornal apontam que, em média, o Estado gasta mais de 95 milhões Kz/dia.

Só em Julho, por exemplo, desembarcaram no País 198.273 passageiros vindos de diferentes pontos do mundo, o que, se calculado pelo valor do teste, significa que houve um gasto de mais de seis mil milhões Kz.

Uma fonte ligada à Comissão Multissectorial para Prevenção e Combate à Covid-19 explica em anonimato que os 31.850 Kz cobrados inicialmente não são o custo unitário do teste mas o valor mínimo total das despesas que o Estado tinha.

