O jovem que foi dado como desaparecido na sexta-feira, 30, à noite foi encontrado morto hoje, segunda-feira,02, no interior de uma vala de drenagem que liga a Vila do Gamek ao projecto Nova Vida, em Luanda.

Dois suspeitos foram detidos ao início da tarde de hoje e mantidos em prisão preventiva, medida de coacção mais gravosa, após serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Kilamba Kiaxi, avançou ao Novo Jornal fonte da corporação.

O corpo da vítima, segundo avança a fonte da Polícia Nacional, foi encontrado cerca das 06:00, com sinais de agressões e cortes na zona da barriga, peito e pescoço, que, entretanto, revelou que o móbil do crime foi assalto e "decidiram assassinar o jovem como queima de arquivo".

O Novo Jornal sabe que há mais dois elementos que estão foragidos das autoridades envolvidos nesta prática de crime que culminou com a morte do jovem de 19 anos, na via pública.

De acordo ainda com a fonte da Polícia Nacional, estão em curso diligencias para localizar e posteriormente deter os dois homens que estão foragidos das autoridades