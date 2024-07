Jovem que aterrorizou zona do Jardim do Éden por degolar crianças condenado a 25 anos de prisão

O Tribunal de Comarca de Belas, no Benfica, em Luanda, condenou esta terça-feira, 16, a uma pena de 25 anos de prisão, o assassino de cinco crianças, cujos corpos foram encontrados com os pescoços cortados, em Maio de 2023, no bairro "Sonho da casa própria", na urbanização do Jardim do Éden, no distrito urbano do Camama, em Talatona, soube o Novo Jornal.