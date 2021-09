Justiça portuguesa extraditou para Angola o ex- PCA da TCUL envolvido no caso CNC

O Supremo Tribunal de Justiça de Portugal extraditou para Luanda o antigo-presidente do Conselho de Administração da TCUL, Abel António Cosme, prófugo no "Caso CNC", em que deveria ter sido julgado com o ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás, em 2019, por envolvimento em supostos desvios de fundos do Conselho Nacional de Carregadores, enquanto gestor da UNICARGAS.