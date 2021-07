O serviço de Investigação Criminal (SIC) e a Polícia Nacional (PN) apreenderam 366 carteiras escolares no interior de uma igreja, no bairro Boa Esperança, no município de Menongue, província do Kuando Kubango.

Ao que o Novo Jornal apurou, durante a operação realizada no município de Menongue, devido à denúncia da Direcção Provincial de Educação sobre os roubos de carteiras e vandalização das salas de aulas nas escolas, a SIC deteve um dos responsáveis da igreja, cujo nome não foi revelado, apontado como presumível mandante dos roubos.

De acordo com o porta-voz do SIC-Kuando Kubango, Paulo Dias de Novais, a apreensão das carteiras escolares naquela igreja é fruto de missões operativas coordenadas com os efectivos do Comando Municipal de Menongue da Polícia Nacional.

"Tendo em conta os gritos de socorro que a Direcção Provincial da Educação tem vindo a apresentar ao Serviço de Investigação Criminal sobre a vandalização das salas de aula com desvios e desaparecimento de carteiras nas escolas. As forças que compõem o Ministério do Interior em Menongue realizaram recentemente uma operação que resultou na apreensão das 366 carteiras e na detenção de um dos responsáveis da igreja", disse o oficial ao Novo Jornal.

Paulo Dias de Novais disse ainda que as investigações e diligências continuam para localizar e capturar os outros elementos envolvidos nesta prática de crime na província do Kuango Kubango.