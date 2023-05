De acordo com o chefe do departamento de trânsito e segurança rodoviária do Kwanza-Sul, Moisés Sambalua, o acidente aconteceu no morro do Bango, comuna do Condé, quando o condutor da viatura, que fazia serviço de táxi, saía do Sumbe com 26 passageiros com destino à província do Huambo.

Num espaço livre e visível, segundo Moisés Sambalua, o taxista, de 23 anos, ao fazer a curva não conseguiu controlar o veículo, tendo-se despistado e capotado logo de seguida.

A direcção da segurança rodoviária local esclareceu que os feridos e os cadáveres foram transferidos para o hospital municipal do Ebo.