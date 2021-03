Com sol e com chuva, João Pinto Simão, de 16 anos, e José Ângelo, de 17 anos, andam todos os dias 20 quilómetros (ida e volta) de Cassule, aldeia do município Calandula da província de Malanje até a escola do Luinga localizada na província do Kwanza-Norte.

"Todos os dias saio de casa 8h30 para chegar à escola do Luinga 12h00. Na nossa comuna só tem duas salas que leciona da 1.ª até 3.ª classe, então como estudo 6.ª não posso mais ficar lá", conta João Pinto Simão, que por coincidência completou no dia da entrevista 16 anos de idade e a equipa de jornalista fez as honras de cantar os parabéns.

O estudante, que faz entre três a quatro horas de andamento, reclama das constantes dor nas pernas, mas como quer ser professor da sua aldeia, para minimizar o problema da falta de professor, sacrifica-se para alcançar o seu objectivo.

Após as aulas, o jovem vai a busca da avó a lavra e aproveita para fazer o lanche para o dia seguinte para garantir a caminhada de ida e volta.

"Da escola saímos às 14h para chegar em casa às 17h. E neste período vou buscar a minha avó na lavra e também preparo já a minha mandioca, banana e cana para levar no dia seguinte porque já não como mais em casa", conta o jovem à equipa de reportagem do Novo Jornal.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)