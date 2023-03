O Governo Provincial do Kwanza-Sul, contactado pelo Novo Jornal esta quinta-feira, desmentiu as informações que estão a circular nas redes sociais sobre a morte de várias pessoas por consumo de verduras envenenadas produzidas nas quintas daquela província.

De acordo com o gabinete de comunicação e imagem do Governo Provincial do Kwanza-Sul, os relatos que os munícipes veicularam nas redes sociais não condizem com a verdade, pois, analisados vários produtos hortícolas em laboratório, não foi comprovada a existência de produtos tóxicos nos legumes.

As autoridades daquela província apelam às populações para que denunciem os autores dos áudios que estão a tirar o sossego do povo desde o início desta semana.

O Governo do Kwanza-Sul garante que "os causadores desta instabilidade social" vão ser responsabilizados criminalmente, assim que forem localizados.