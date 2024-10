Um homem foi agredido mortalmente por quatro homicidas, na via pública, depois destes terem descoberto que ele mantinha uma relação amorosa com a mulher de um dos acusados, no Kwanza-Sul.

Depois do sucedido, os indivíduos fugiram para parte incerta e ainda não foram localizados, avança o director do gabinete institucional e imprensa do Serviço de Investigação Criminal, no Kwanza-Sul (SIC), Tomás António, acrescentando que diligências já prosseguem para deter os envolvidos.

O crime aconteceu no bairro Cajombe, município da Cela, quando um indivíduo reuniu três amigos para matar o amante da sua companheira. Estes fizeram uma marcação cerrada à vítima, surpreendendo-a na via pública, e depois agrediram o homem até à morte, explica o SIC.

De seguida, e para disfarçar o homicídio, penduraram o cadáver numa árvore, para dar a entender que se tratava de um suicídio por enforcamento.

As autoridades tomaram conhecimento da ocorrência por intermédio de uma participação feita pelos populares e os agentes deslocaram-se à comunidade e removeram o corpo para a morgue local.