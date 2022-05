Kwanza-Sul: Procurador militar assassinado no Sumbe - Investigação policial aponta para encomenda

O procurador-militar da Região Sul, António Ferro de Faria, foi encontrado morto nesta quarta-feira, 11, no município do Sumbe, província do Kwanza-Sul, com vestígios de esfaqueamento na zona do coração, apurou hoje o Novo Jornal.