Luanda: Camama tem hospital materno-infantil com serviço dedicado à reprodução medicamente assistida

Um hospital materno-infantil, com capacidade para 220 camas, foi inaugurado hoje, em Luanda, pelo Presidente da República, João Lourenço. A unidade hospitalar "Dr. Manuel Pedro Azancot de Menezes" foi construída no distrito urbano do Camama, município de Belas, zona sul da capital, ocupando uma extensão de 40.484 metros quadrados, e tem um serviço dedicado à reprodução medicamente assistida.