O Novo Jornal soube que o acusado não estava sozinho no esquema, fez-se acompanhar de mais três homens, estes de nacionalidade angolana, que cooperaram com ele.

O estrangeiro foi detido nesta quarta-feira pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), enquanto diligências prosseguem para a localização dos outros três elementos, assegura o porta-voz do SIC-geral, Manuel Halaiwa.

A tentativa de sequestro ocorreu no interior do centro comercial cidade da China, na via expressa, numa altura em que o ofendido saía de um restaurante e foi abordado por três angolanos a mando do chinês.

Os homens tentavam introduzir a vítima numa viatura de modelo Pajero, mas este resistiu e começou a gritar por socorro chamando aatenção da equipa de segurança do local.

Os operativos dirigiram-se de imediato até ao sítio onde o carro da quadrilha estava estacionado e os indivíduos, ao notarem a presença de terceiros, colocaram-se em fuga, abandonado o veículo.

Minutos depois, as autoridades policiais fizeram-se presentes no centro comercial e foi possível apreender a viatura, que foi transportada para o Comando Municipal de Viana da Polícia Nacional (PN).

Após o cidadão Chinês aperceber-se que o seu carro encontrava-se com a polícia, dirigiu-se até ao comando municipal como se nada tivesse acontecido e levou consigo 600 mil kwanzas, para subornar os efectivos da PN no sentido de recuperar o veículo.

Diante deste cenário, o acusado foi imediatamente detido e os valores foram igualmente apreendidos.

De acordo com o gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC, o estrangeiro já foi protagonista de vários crimes em Luanda, com destaques para sabotagem de mercadoria, após queimar um contentor de 20 pés que carregava vários balões de fardo de um comerciante, e roubo de viaturas.

O chinês que foi detido nesta quarta-feira pelo SIC será encaminhado para o juiz de garantia, respondendo pelos crimes de associação criminosa, tentativa de rapto e extorsão.