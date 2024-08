O Tribunal de Comarca de Luanda (TCL) condenou na semana passado, a uma pena de três anos de prisão, com pena suspensa por cinco, um cidadão de 33 anos que se fazia passar por oficial do Serviço de Investigação Criminal (SIC), exibindo um passe daquele órgão de investigação, com a patente de oficial, para enganar pessoas, sobretudo jovens mulheres, apurou o Novo Jornal.

Durante os próximos cinco anos, o cidadão não pode cometer nenhuma ilegalidade que vá parar aos órgãos de polícia ou de investigação criminal, sob pena de a suspensão da pena de prisão ser levantada.

O cidadão trabalhava como motorista de um oficial superior da Polícia Nacional (PN), na qualidade de civil, e falsificou o passe do SIC no município do Cazenga, concretamente no famoso "Pau Grande", apenas para impressionar a namorada que acabava de arranjar, como avançu no mês passado o Novo Jornal.

Da produção de prova em tribunal não houve relados de que este falso investigador criminal tenha burlado pessoas com falsas promessas ou cometido outras ilicitudes.

O cidadão foi detido em 2023, por falsa identidade de oficial de investigador criminal, no edifício sede do Ministério do Interior (MINIT), em Luanda, quando quis mostrar à namorada que era funcionário do SIC, e que podia entrar naquele órgão ministerial quando quisesse.

A acusação diz que o suposto falso SIC se dirigiu para falar com uma entidade superior da Polícia, fazendo a exibição do passe, mas acabou detido naquele ministério.

Interrogado, após a detenção, confessou o crime e disse que apenas quis impressionar a sua namorada.