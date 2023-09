O líder do "gang" mais perigoso do Bairro Simione, no distrito da Camama, município do Talatona, foi detido no fim-de-semana indiciado nos crimes de homicídio, roubo, furto e agressão física.

Com "Detona", alcunha de Abel Filipe, foram igualmente detidos cinco elementos do grupo numa operação realizada pelo Comando Municipal do Talatona da Polícia Nacional, no Bairro do Simione.

Abel Filipe era o jovem mais procurado pelas autoridades locais, já esteve cinco vezes e lidera um grupo de delinquentes que durante anos têm tirado o sossego dos munícipes.

De 22 anos, antes de enveredar pela via da delinquência, Detona trabalhava numa recauchutagem, mas, não estando satisfeito com a remuneração que recebia, decidiu criar um grupo de assaltantes.

No fim-de-semana, a sua quadrilha foi apanhada em flagrante quando tentava assaltar uma residência no Simione, com recurso a armas de fogo.

Questionado pelo Novo Jornal sobre as acções criminosas do grupo, Detona confessa que já estiveram envolvidos em vários crimes que ocorreram naquela localidade.

"Desde que entramos na vida da delinquência, já roubamos, furtamos e alguns mais velhos do grupo já mataram, sobretudo nas lutas de gangues", confessou.

Os bairros do Simione e do 28 são os que têm mais registos da acção deste grupo de jovens com as idades compreendidas entres os 16 e os 22 anos.

Para além destes jovens, durante a operação Binário realizada pela PN em vários municípios de Luanda no último fim-de-semana, foram ainda detidos 78 homens que se dedicavam a práticas criminosas, como assaltos e rixas na via pública com recursos a armas brancas e de fogo.

E ficaram também apreendidas 225 quilogramas de liamba, 26 motorizadas, 11 televisores do tipo plasma, três viaturas, sete computadores, um gerador, um equalizador de som e um ar condicionado que estavam em posse dos meliantes.