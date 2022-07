Um terceiro subchefe da Polícia Nacional (PN) colocado do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP) foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) depois de disparar mortalmente sobre o namorado da sua amante. O crime aconteceu no bairro do Zango 4, na via pública, município de Viana, em Luanda, soube o Novo Jornal de fonte do SIC-Luanda, na manhã desta sexta-feira, 08, no Comando Municipal de Viana da PN.

De acordo com as informações prestadas pelo SIC, o homem disparou sobre o namorado da sua amante com uma arma de fogo do tipo pistola e atingiu o rival na zona lombar. O homem, que ainda chegou a ser socorrido para o Hospital Distrital do Zango, acabou por falecer horas depois.

Ao Novo Jornal, o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Luanda, superintendente-chefe Fernando de Carvalho, disse que o caso ocorreu após a vítima ter decidido ir visitar a namorada. "Posto no local, encontrou o homicida em momentos íntimos com a sua namorada".

"Ele, (a vítima), após se deparar com a situação desagradável, decidiu ir embora, mas o acusado, insatisfeito com a postura da vítima, decidiu segui-lo e efectou um disparo à queima-roupa que atingiu a vítima naquele dia fatídico", disse o responsável.

Fernando de Carvalho, que não detalhou se o homicida pertence às fileiras da corporação, avançou que o mesmo já está em prisão preventiva, medida de coacção mais gravosa, aplicada pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Luanda.