Luanda: Detido um cidadão oeste-africano por arrancar selo de encerramento da sua casa de pesagem e dois nacionais por vandalismo de bens públicos

Um cidadão oeste-africano foi detido pela Polícia Nacional por ter arrancado o selo da sua casa de pesagem de materiais ferrosos, depois de as autoridades terem encerrado o estabelecimento, na Ilha do Cabo, em Luanda. Na centralidade do Zango 8000, em Viana, dois jovens foram igualmente detidos por vandalizarem o pavimento do local, retirando de lá várias tampas metálicas e grelhas de sargeta. Materiais estes que depois seriam levados às casas de peso de sucata para serem vendidos.