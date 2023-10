Os enfermeiros dos hospitais do município do Kilamba Kiaxi, na província de Luanda, iniciaram esta segunda-feira,02, um período de greve geral, localmente, para exigirem, entre várias reivindicações, a criação de melhores condições laborais, segurança nos centros de saúde e subsídio de alimentação.

A direcção provincial da saúde e administração municipal do Kilamba kiaxi, após tomar conhecimento da paralisação destes profissionais, convocou de emergência uma reunião com o Sindicato dos Técnicos de Enfermagens de Luanda, esta segunda-feira, 02, para encontrarem soluções, soube o Novo Jornal.

A comissão sindical municipal do Kilamba Kiaxi comunica que a greve dos profissionais de enfermagens acontece em todos os centros de saúde do município a partir desta segunda-feira, até ao próximo dia 09 de Outubro.

Segundo esta comissão sindical, o levantamento da greve só será feito quando a entidade empregadora satisfazer as reivindicações constantes do caderno reivindicativo apresentado à direcção municipal de saúde do Kilamba Kiaxi, em Agosto último.

Os enfermeiros queixam-se ainda da falta de medicamentos nos centros de saúde ao nível daquele município e pedem que sejam colocados seguranças nestes centros que se encontram desguarnecidos há vários meses.

Meridja Ndombala, 1ª secretaria da comissão sindical do municipal do Kilamba Kiaxi, do Sindicato dos Técnicos de Enfermagens de Luanda, disse ao Novo Jornal que o corpo de segurança que existia nos centros de saúde passou todo para o quadro administrativos e que já não pertencem ao corpo de segurança.

"Praticamente os centros estão à deriva e não há inclusive medicamentos", contou a responsável, adiantando que estão salvaguardados os serviços mínimos.

O Novo Jornal soube junto dos grevistas que, após tomar conhecimento da greve, a direcção provincial da saúde do GPL, assim como a administração municipal do Kilamba kiaxi, tentaram, durante o final-de-semana, dissuadir a classe dos enfermeiros de aderir à greve, mas tal intenção não surtiu efeito.

Meridja Ndombala, a 1.ª secretaria da comissão sindical do municipal do Kilamba Kiaxi assegura que a greve esta segunda-feira nos centros de saúde daquele município é uma realidade, facto que o Novo Jornal apurou.

Entretanto, o Novo Jornal sabe que neste momento a direcção provincial da saúde e administração municipal do Kilamba kiaxi, estão reunidas com a comissão sindical local para se encontrar soluções para que estes profissionais retomem aos trabalhos.

Sobre o assunto o Novo Jornal tentou sem sucesso ouvir a direcção provincial da saúde de Luanda.