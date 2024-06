A Polícia Nacional sinaliza igualmente que foram desmantelados seis grupos de marginais que se dedicavam à prática dos crimes de rixa e roubo em residências e na via pública no município de Viana, resultando na detenção de 21 cidadãos, com idades compreendidas entre os 16 e os 36 anos.

Durante o fim-de-semana foram ainda apreendidas três armas de fogo de diferentes calibres e sete armas brancas. Foram detidos 225 cidadãos suspeitos de praticar diversos crimes, sendo 109 no âmbito do patrulhamento, 58 em execução de mandados, 46 por condução em estado de embriaguez, oito por acidente de viação, dois por condução perigosa e outros dois por desobediência ao funcionário público.