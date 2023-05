Luanda: GPL quer realojar moradores do Lote 1 do Prenda no "Mayé-Mayé", mas eles recusam e marcam vigília para quarta-feira

Os residentes do lote 1 do Prenda, que foram retirados do edifício por precaução depois do susto provocado pelo abanão do passado mês de Abril, receberam recentemente informações do Governo da Provincial de Luanda (GPL), através da administração municipal, que serão realojados no projecto habitacional Mayé-Mayé, no município de Cacuaco, mas recusaram a proposta e marcaram uma vigília para quarta-feira.