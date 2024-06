O poema "José", de Carlos Drummond de Andrade, foi publicado originalmente em 1942, na colectânea "Poesias". Ilustra o sentimento de solidão e abandono do indivíduo na cidade grande, a sua falta de esperança e a sensação de que está perdido na vida, sem saber que caminho tomar. O poema termina com um "José, para onde?", uma boa pergunta para José de Lima Massano, que, desde de Junho de 2023, foi nomeado pelo PR João Lourenço para o cargo de ministro de Estado para a Coordenação Económica (MECE), em substituição de Manuel Nunes Júnior. A sua nomeação há um ano gerou enorme expectativa de mudança na condução da política económica do Executivo, mas o certo é que pouco ou quase nada mudou. O nosso MECE já tem sido contestado por alguns dos seus ministros, sendo a sua nomeação considerada um erro de casting.