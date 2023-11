Um jovem de 23 anos está a ser acusado de ter espancado a tia mortalmente, no município do Talatona, província de Luanda, por motivos ainda não identificados.

O acusado foi apresentado nesta quarta-feira na direcção municipal do Talatona de investigação criminal e será encaminhado para o juiz de garantia, no sentido de ser responsabilizado criminalmente.

De acordo com o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal em Luanda (SIC), Fernando de Carvalho, o incidente ocorreu no distrito urbano da Cidade Universitária, bairro Nova Esperança, na residência da vítima.

O sobrinho aproveitou-se do período da noite, momento em que a tia se encontrava a dormir, surpreendendo-a no interior da casa e agredindo-a, desferindo vários golpes em todas as partes do corpo.

Não satisfeito com os ferimentos ligeiros da mulher, o jovem decidiu morder várias vezes a tia, sobretudo na região da bochecha, tendo arrancado uma parte do tecido humano, o que lhe causou uma hemorragia que acabou por matá-la.

Quando o homicida se apercebeu que a mulher de 49 anos estava morta, de forma a livrar-se do cadáver, arrastou o corpo até à rua, o que chamou a atenção da vizinhança, que de imediato o questionou.

O homem alegou que "estava a levar a tia ao hospital porque ela não se sentia bem", mas os vizinhos notaram que a vítima já não apresentava sinais vitais, explicou o SIC.

Os populares fizeram uma participação à direcção municipal do Talatona de investigação criminal, o que motivou a deslocação dos efectivos do SIC ao bairro, onde detiveram o suspeito de imediato.