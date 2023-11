Apesar de o número de mortes em Luanda ter reduzido no último fim-de-semana, saindo de seis para duas vítimas, há a registar duas mortes em sequência de nove acidentes de viação que deixaram 15 pessoas gravemente feridas.

De acordo com o Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN), o que esteve na base dos acidentes, que provocaram danos materiais avaliados em mais de 15 milhões de kwanzas, foi o excesso de velocidade.

Neste período, foram realizadas 11 micro-operações, que resultaram na detenção de 171 cidadãos, acusados de homicídio, roubo e furto em residências e na via pública.

Durante as operações, segundo a polícia, foram apreendidas oito armas de fogo, sendo seis do tipo AKM, e duas pistolas, três viaturas e vários electrodomésticos que se encontravam em posse dos marginais.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel, foram apreendidas duas viaturas, 13 motorizadas e 443 automobilistas foram sancionados com 60 multas por diversas infracções ao código de estrada.

Quanto às acções de prevenção da sinistralidade rodoviária, foram detidos 57 automobilistas por condução em estado de embriaguez.

Em Angola, morreram quase 50 pessoas por dia nas estradas entre Janeiro e Outubro de 2023, com o país a registar 12.069 acidentes, dos quais resultaram 14.950 mortos.