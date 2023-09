Elementos não identificados mataram a tiro o inspector-chefe da Polícia Nacional, Paulo Fragata de 42 anos, comandante da Polícia Fiscal do Cabo Ledo, na sua residência, no bairro das casas "Azuis", no município do Talatona, e levaram consigo o telemóvel e a pistola deste oficial, soube o Novo Jornal.

Os marginais deslocaram-se numa motorizada não identificada e, após o cometimento do homicídio, colocaram-se em fuga, estando a ser procurados pelas unidades de polícia que tomaram conta deste caso, cujos contornos estão ainda por explicar, nomeadamente se se tratou de um eventual ajuste de contas.

Segundo o comando provincial de Luanda da Polícia, o facto ocorreu no Domingo quando a vítima se encontrava à porta da sua residência, fazendo o uso do telefone, quando foi surpreendido pelos marginais que de seguida o atingiram na região do peito.

Os familiares e vizinhos ainda tentaram socorre o comandante para o Hospital Geral de Luanda, mas este faleceu no caminho.

Relatam as testemunhas que o inspector-chefe resistiu ao assalto quando foi baleado com um tiro no peito.

Ao Novo Jornal o comando provincial da Polícia Nacional assegurou que as diligências prosseguem para se encontrar e responsabilizar os culpados da morte deste oficial da polícia.