Luanda: Militar da FAA detido por enganar mais de 150 pessoas com falsa promessa de ingresso nas Forças Armadas

Um cidadão de 50 anos, 1º sargento das Forças Armadas Angolanas (FAA), colocado no Distrito de Recrutamento Militar de Luanda, foi detido no final-de-semana pela Polícia Nacional, através do seu órgão de investigação policial, o DIIP, por enganar mais de 150 cidadãos com a promessa de integração no exército cobrando a cada um o valor de 150 mil kwanzas, soube o Novo Jornal.