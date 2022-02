A Polícia Nacional (PN) prendeu, nos últimos dias, quatro cidadãos "altamente perigosos", acusados de liderar várias organizações de marginais no município de Cacuaco, Luanda, responsáveis por assassinatos, incluindo o homicídio de um jovem de 18 anos, ocorrido em Janeiro deste ano, roubos, vandalismo, violações e assaltos à mão armada em residências e na via pública, nos bairros do Paraíso e Maye Maye.

Os criminosos, em prisão preventiva, foram detidos pelos efectivos do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP) quando praticavam acções criminosas nos bairros do Paraíso na via pública e no Maye Maye no interior de algumas residências, avançou esta quinta-feira ao Novo Jornal o inspector-chefe Quintino Ferreira.

O NJ sabe que o grupo é denominado "Os 40", composto por 15 elementos, estando 11 homens, cadastrados pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) e com diversas passagens pela polícia, foragidos das autoridades.

Vários operacionais do DIIP e do SIC-Luanda, segundo fonte da corporação, estão a realizar diversas operações no Paraíso e em outros pontos do território de Cacuaco para localizar e capturar os restantes membros da associação criminosa.

Os detidos fora, na tarde desta quarta-feira,23, encaminhados para a cadeia da comarca de Viana, onde vão aguardar o julgamento.