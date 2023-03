Foi pouco depois das 02:00 da madrugada de sexta-feira para hoje, sábado, 25, que um prédio de seis andares, na Av.Valódia, próximo do Kinaxixi, em Luanda, ruiu com estrondo, deixando no seu lugar uma pilha gigantesca de detritos onde, perto das 11:00 ainda não estava afastada a hipótese de haver vítimas sob os escombros.

Um morador nas imediações, João Amaro, contou ao Novo Jornal que este colapso do edifício já era esperado pelos moradores, que foram deixando os seus apartamentos à medida que as fissuras na estrutura se foram alargando.

Um dos moradores deste edifício era o ministro da Indústria e Comércio, Victor Fernandes, que deixou o seu apartamento, no 1º anda deste prédio na sexta-feira, tendo sido um dos últimos a fazê-lo.

O prédio foi construído ainda no tempo colonial e os indícios de que estava em iminente risco de colapso começaram a surgir com mais intensidade há cerca de 15 dias, como explicou ainda ao Novo Jornal João Amara, que vive num prédio mesmo à frente das agora ruínas do edifício de seis andares.

Presente no local, o Governador de Luanda, Manuel Homem, já disse aos jornalistas presentes no local que vai realizar, mais tarde, ao longo do dia, uma conferência de imprensa, para actualizar as informações sobre este incidente.

Estre as dúvidas está a possibilidade, mesmo que remota de que existam vítimas sob os escombros.

No local estão dezenas de elementros da Protecção CIvil e Bombeiros, além de agentes da Polícia Nacional, com o apoio de máquinas pesadas de várias construtoras, para facilitar o acesso às equipas de resgate aos locais de mais difícil acesso e onde podem estar pessoas soterradas, porque anda não foram contactados todos os moradores e há informações de que nem todos os membros do grupo que estes têm no Whatsapp foram contactados até ao momento.

O Novo Jornal vai actualizar as informações à medida que a elas for tendo acesso.