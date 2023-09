Horas depois do pânico vivido no princípio da tarde e noite desta quinta-feira,14, pelos moradores dos edifícios 60 e 62, localizados na Av. Brasil, Vila Alice, em Luanda, sobre uma possível ameaça desabamento, a situação voltou à normalidade depois do Laboratório de Engenharia de Angola (LEA) ter feito uma avaliação técnica e assegurado de que era seguro o regresso dos moradores às suas casas.

A tranquilidade foi passada aos moradores pelo arquitecto do LEA, José Bessa, após a evacuação dos moradores dos prédios no final da tarde, depois do pânico que se instalou naquela Avenida quando um pedaço de betão caiu nas imediações destes edifícios, fazendo lembrar o que sucedeu com outros casos semelhantes recentes em Luanda, na Av. Cte. Valódia e no Bairro do Prenda (ver links em baixo nesta página).

"Os edifícios n.º 60 e nº 62 não correm risco de desabamento nem apresentam anomalias que comprometam a sua estabilidade e segurança estrutural", diz o GPL em comunicado, após avaliação do Laboratório de Engenharia de Angola e do comando provincial de Protecção Civil e Bombeiros.

O alarme do possível desabamento dos dois edifícios foi dado pelos moradores, perto das 16:30 de quinta-feira, o que obrigou as famílias a abandonarem por algumas horas as suas casas por precaução, como observou o Novo Jornal no local.

O risco de colapso foi percebido quando um pedaço de betão caiu nas imediações, levando as pessoas a analisar a situação, chamar os bombeiros, que, pouco depois, davam ordem de evacuação para os moradores nos prédios 60 e 62 da Av. Brasil.

Estes dois edifícios estão localizados em frente ao edifício do Ministério da Defesa, ao lado de uma das agências do BPC naquela Avenida.