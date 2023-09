No último fim-de-semana, seis pessoas morreram em sequência de 21 acidentes de viação que deixaram 27 indivíduos gravemente feridos em Luanda.

Ainda neste período, o Serviço de Protecção Civil e Bombeiros registou 25 ocorrências, com realce para dois incêndios e cinco operações de salvamento no mar.

Os acidentes rodoviários provocaram danos materiais avaliados em mais de quatro milhões de kwanzas, tendo como principal causa a falta de precaução no exercício da condução, segundo a direcção do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN).

Na semana passada, realizaram-se 12 microoperacões de trânsito em vários municípios que culminaram com a detenção de 225 indivíduos, indiciados nos crimes de homicídio, roubo e furto em residências e na via pública, conta a PN.

E nestas operações foram apreendidos diversos aparelhos electrónicos, oito armas de fogo e recuperou-se ainda uma viatura de marca Toyota, modelo Hilux que se encontrava em posse de marginais.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel, foram apreendidas 10 viaturas, 10 motorizadas e 433 automobilistas ficaram sancionados com 149 multas por várias infracções ao código de estrada.