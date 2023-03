O Serviço de Investigação Criminal em Luanda (SIC) aconselha os utilizadores de táxis a terem cuidado com os carros que não estão identificados, pois estão a ser usados pelos delinquentes para a prática de crimes. Esta semana foram detidos no Talatona três homens que simularam um serviço de táxi para roubarem e violarem duas mulheres.

Nos últimos meses, vários marginais estão a fazer recurso dos serviços de táxi para assaltarem e violarem sexualmente passageiros, segundo o porta-voz do SIC-Luanda, Fernando de Carvalho, que ressaltou que "o SIC reitera a firmeza no combate das acções que perturbem o bem-estar da população, alertando a todos os cidadãos a utilizarem os serviços de táxi em carros caracterizados, de forma a não correrem perigo de vida".

Fernando de Carvalho contou também que esta semana foram detidos, no Talatona, três homens com idades compreendidas entre os 31 e os 34 anos. Os criminosos encontravam-se na entrada do condomínio Jardim do Éden, distrito urbano do Camama, quando, a bordo de uma viatura de marca Renault, transportaram duas mulheres que solicitaram os seus serviços.

Já no interior do carro, segundo o porta-voz do SIC-Luanda, nas imediações da via expressa, anunciaram o assalto, levando-as para uma mata no município de Belas.

"Com recurso a uma arma do tipo pistola, os implicados subtraíram das passageiras telemóveis, fios de ouro, cartões multicaixa com os códigos e valores monetários. Não satisfeitos com a situação, os envolvidos abusaram sexualmente das mulheres e colocaram-se em fuga, deixando-as no local do crime", contou ao Novo Jornal o porta-voz do SIC-Luanda.

A detenção dos homens ocorreu depois de uma denúncia efectuada pelas vítimas ao SIC, que se deslocou até ao bairro Dangereux, Talatona, tendo capturado os homens a bordo de uma outra viatura de marca Suzuki Jimmy.

No interior do veículo foram encontrados oito telemóveis de diversas marcas, uma arma de fogo do tipo pistola, quatro fios de ouro, cinco anéis de ouro e prata, duas pulseiras, seis cartões multicaixa e mais de um milhão de kwanzas, que se encontram apreendidos.