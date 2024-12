Uma mulher de 49 anos, de nacionalidade sul-africana, foi detida esta segunda-feira,16, no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, quando pretendia sair do País com 160 mil dólares dissimulados na mala de viagem, mas foi descoberta e acabou detida pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), soube o Novo Jornal.

Segundo o SIC, a detenção da sul-africana foi possível mediante uma acção conjunta com outras forças do sistema de segurança do Aeroporto Internacional.

Conforme as autoridades, a detenção ocorreu no momento do embarque de passageiros do vôo da companhia angolana TAAG, que seguiu destino para Cape Town, na África do Sul.

Importa referir que, em Angola, viajar com valores acima dos 10 mil dólares configura o crime de transporte ou transferência de moeda para o exterior.

Para a saída de moeda, o BNA determina que as pessoas singulares residentes cambiais podem transportar moeda nacional e/ou estrangeira até ao valor total equivalente a 10.000 dólares.

Em Maio do ano passado, as autoridades policiais detiveram no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, quatro pessoas que tentavam sair do País com mais de 1,5 milhões de dólares dissimulados na bagagem.