A Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola (ANATA) anunciou que, em alusão ao dia Nacional do Taxista, que se assinala a 5 de Outubro, o preço dos táxis na província de Luanda será 100 kwanzas, das 11:00 às 15:00, de 1 a 5 de corrente mês, contra os habituais 150 kz e os efectivos da Polícia Nacional, fardados, não pagam a corrida.

A informação foi avançada ao Novo Jornal pelo presidente da ANATA, Francisco Paciência, que assegurou que o principal objectivo é ajudar os cidadãos, sobretudo os estudantes, nestas datas.

Questionado por que escolheram esse período, o líder da ANATA, a maior associação de taxistas do País, disse ser para facilitar aos estudantes, que afluem às paragens de táxis nesse período, assim como as zungueiras.

O presidente da Associação Nacional dos Taxistas explicou que o Dia Nacional do Taxista é celebrado no quinto dia do mês de Outubro e homenageia todos os taxistas da República de Angola.

"Entendemos que o dia do taxista não pode ser vivido como apenas do taxista, mas sim da sociedade em geral. Por isso avançamos com esta decisão", certifica o responsável da ANATA.

Ao Novo Jornal Francisco Paciência disse que estão mobilizados para o efeito todos os taxistas da província de Luanda.

"Mobilizamos todos, até aqueles que não são afilhados da ANATA, para cumprirem com a decisão em alusão ao nosso dia. Houve uma boa aceitação dos taxistas e ontem mesmo (Domingo) começamos a cobrar 100 kz neste horário e tudo correu bem", explicou.

Francisco Paciência reafirmou aos agentes da Polícia Nacional desde que subam devidamente fardados nos táxis, terão viagens grátis.

Apesar da redução de menos 50 kwanzas, contra os habituais 150, o preço real do táxi, a ANATA garante que a parte dos "patrões" não será afectada.