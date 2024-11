Uma bala perdida disparada por um efectivo da Polícia Nacional atingiu mortalmente uma menor de 17 anos e feriu uma idosa no município do Cambulo, província da Lunda-Norte.

Tudo aconteceu no fim do dia de terça-feira, 12, numa operação de combate ao contrabando de combustível, no sector de Cassanguidi, de acordo com a delegação do Ministério do Interior local (MININT).

No decurso da operação, os agentes apreenderam uma viatura de marca Suzuki e duas motorizadas (Kupapata) que carregavam combustível, e, quando tentavam apreender uma terceira moto, a população no local reagiu à acção da polícia.

Durante o confronto, um dos agentes disparou para dispersar a população, mas acabou por atingir a jovem e a idosa que se encontravam no quintal de casa.

Quando os populares verificaram que o disparo matou uma menor, explica o MININT, dirigiram-se até à casa, retiraram o cadáver do quintal e levaram-no para o posto policial de Cassanguidi, de seguida atearam fogo na viatura de um dos agentes, vandalizaram a porta principal do posto, e fugiram para parte incerta.

Quanto ao agente da polícia, as autoridades esclarecem que "o autor do crime já se encontra detido, para o cumprimento dos trâmites legais".