O Novo Jornal soube que o acusado, após este acto bárbaro, fugiu, e até ao momento as autoridades policiais não sabem do seu paradeiro.

Entretanto, o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal na Lunda-Norte, Graciano Lumanhe, garante que já está a decorrer uma operação no sentido de localizá-lo e consequentemente ser detido.

O crime aconteceu no bairro Caxinde, município do Chitato, quando o homem chegou à casa onde vivia com os seus pais e irmãos e começou a culpabilizá-los pelo furto de sua motorizada.

Enfurecido com o desaparecimento do meio de transporte, o homicida, conta o SIC, colocou fogo à casa, com os dois irmãos no interior, fechou a porta e foi-se embora.

Quando os populares se dirigiram à residência dos vizinhos, encontraram um deles já morto e o outro com queimaduras graves em todas as partes do corpo. O ferido encontra-se no hospital a receber tratamento.