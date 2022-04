Lunda Norte: Detido pastor acusado de abusar sexualmente e engravidar criança de 14 anos - Caso engrossa lista de abusos sexuais de menores

Um homem, de 38 anos, pastor de uma igreja no município de Chitato, Lunda Norte, foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) esta quarta-feira no distrito urbano do Dundo, por suspeita de crimes de abuso sexual de crianças e de engravidar uma menor de 14 anos.