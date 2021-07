Os suspeitos, de 25 e 54 anos, em prisão preventiva, medida de coação mais gravosa, foram detidos no centro urbano do município do Xá-Muteba, nesta quarta-feira, 28, um na via pública e outro no interior de uma habitação, que, entretanto, foi encerrada no âmbito da "Operação Transparência", por exercício ilegal de compra e venda de diamantes, avançou ao Novo Jornal o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-geral, superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa.

"Durante um trabalho de inteligência criminal foi possível apreender 1. 650 pedras de diamante na posse de um cidadão estrangeiro no interior de uma residência situada no centro urbano da cidade, encerrada no âmbito da Operação Transparência por exercício ilegal de compra e venda de diamantes", descreveu, sublinhando que outro elemento foi detido na posse de sete pedras quando as tentava comercializar, o que "juntando, deu um total de 1.657 pedras de diamantes".

O responsável pela comunicação do SIC-geral referiu que, durante a detenção dos suspeitos, "foram apreendidos diversos meios, tais como valores monetários na ordem dos 300 dólares norte-americanos, uma balança de pesagem de diamantes, uma lupa, uma pinça, duas máquinas calculadoras, um carné, uma agenda, uma mochila, entre outros meios".